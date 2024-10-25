İzmir 16. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/478

DAVALI : Bedri Münir Kılıç

Davacı Sanem Kılıç ile davalı Bedri Münir Kılıç arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmenadresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Akbucak Mah/köyü, Cilt 2, Hane 25, Sıra 91'de nüfusa kayıtlı,41537064516 T.C. Kimlik numaralı, Adem ve Gülcan kızı, Karşıyaka 03/07/1988 doğumlu davalı Bedri Münir Kılıç'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 2015 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden bir müşterek çocuklarının olduğunu, davalının evlendiği günden itibaren müvekkiline fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek, tarafların boşanmasını, müşterek çocuk Hira Nur'un velayetinin müvekkiline verilmesini, bildirmiştir. Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceği ve davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, HMK 128 maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.