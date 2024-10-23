İzmir 16. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/813

DAVALI : ABEER AKKÖPRÜ

Davacı Abdulkadir Akköprü tarafından davalı Abeer Akköprü aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasında,

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mah/köyü, Cilt 19, Hane 363, BSN 5'de nüfusa kayıtlı, 62416490776 T.C. Kimlik numaralı, Azhar ile Amal kızı, Bağdat/Irak 24/06/1961 doğumlu davalı Abeer Akköprü'ye ön inceleme duruşma günü bildirir davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü olan 25/02/2025 günü saat 09:50'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatınız olmadan iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği, HMK'nın 139., 150. maddeleri uyarınca ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme davet tutanağının ihtaren tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.