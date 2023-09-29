İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Buca Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü’ nün, 27.04.2023 tarihli yazısı ekinde yer alan tapu kaydı ile; İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 40123 ada, 7 parsel, cilt 41, sayfa 3972 da

kayıtlı, “KAR.EV” nitelikli, 180,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın; VERASETTEN İŞTİRAK ile;

1/2 HİSSESİNİN (90,00 m2) ADİL KAYA, - 1/2 HİSSESİNİN (90,00 m2) İHSAN KAYA (vefat etmiştir) adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir. Tapu kaydı Ş/B/İ hanesinde “TEK LEHİNE 145 M2 İRTİFAK HAKKI” irtifak bilgisi ile Tapu kaydı Mülkiyet Bilgileri Ş/B/İ hanesinde hisseler üzerinde “HACİZ ŞERHLERİ” yer almaktadır.Taşınmaz üzerindeki 2 katlı binada, her birinin girişleri ayrı olmak üzere 2 adet mesken bulunmaktadır. Zemin kat mesken;giriş/hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo - tuvalet hacimlerinden ibarettir. Yerler karo taşı ve seramik döşelidir. Pencereler pvc doğrama, iç kapılar ahşap doğrama, giriş kapısı çeliktir. Banyoda duş yeri, klozet ve ayaklı lavabo vardır. Mutfakta mermer banko üzerinde ve altında mutfak dolapları bulunmaktadır. Mutfaktan arka cephede yer alan bahçeye çıkılmaktadır. Yaklaşık 102 m2 alanlıdır. Satış konusu taşınmaz (Dumlupınar Mahallesi 40123 ada, 7 parsel) 671 Sokağa cephelidir. Taşınmaz; toplu taşıma araçlarının güzergahı olan 688 Sokağa yaklaşık 205 m., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarına yaklaşık 600 m., Gaziemir Semt Garajı İzban İstasyonuna yaklaşık 580 m. direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu, Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adile Naşit Parkı, Gediz Pazaryeri taşınmaza yakın konumda yerlerdir. Taşınmaz civarında 2 katlı konut tipinde eski yapılaşmaların yanında mevcut imar durumuna göre inşa edilmiş yapılaşmaların da bulunduğu görülmüştür. Civarındaki sokakların asfalt yol kaplamalarının tamamlanmış olduğu, elektrik, su, kanalizasyon vb tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmış olduğu ve taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanının bulunduğu belirlenmiştir.

Adresi : İnönü Mah.671 Sok. Kayano:28 Buca-İzmir Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 180,00 m2 (Net 102 m2 )

İmar Durumu: Buca Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 03.05.2023 tarihli imar Durumu yazısı ile; taşınmazın, yürürlükteki Buca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında BİTİŞİK NİZAM İKİ KAT (B - 2) yapılanma koşullu KONUT ALANI içerisinde kaldığı, parselin yola terkinin mevcut olduğu, yapılacak her türlü iş ve işlemlerde T.E.İ.A.Ş.’ dan izin alınması gerektiği, söz konusu parselin Kentsel Yerleşik Alan Planlama Bölgesine Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırı içerisinde kaldığının tespit edildiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.625.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş LEHİNE 145 M2'lik alanda irtifak hakkı vardır. Yükümlü olarak satılacaktır.

MALİYE HAZİNESİNİN 3000,00 ETL BORÇLA İPOTEK BEDELİ VARDIR(Müzekkere yazılmş ancak herhangi bir cevap gelmemiştir)-HİSSELER ÜZERİNDE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ VE BELEDİYELER ÜZERİNDE HACİZLER DE MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.