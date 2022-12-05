İzmir açıklarında 101 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik, Türk kara sularına geri itilen Menderes açıklarında 13, Çeşme ilçesi açıklarında da 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen de kurtarıldı.(AA)