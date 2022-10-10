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İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:06
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İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA - Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından saat 02.10’da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 04.40’ta ise Menderes ilçesi açıklarında lastik bottaki motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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