İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

(AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.