İzmir açıklarında 86 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
İzmir açıklarında 86 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili, Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 86 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları iki lastik botta 10'u çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığı Şüphelileri Gözaltında

Urla açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, durumundan şüphelendikleri özel bir tekneyi durdurarak incelemelerde bulundu. Teknede 14'ü çocuk 59 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaburun açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta 3'ü çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan tüm kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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