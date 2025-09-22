İzmir açıklarında deprem (22 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu öğrenildi.

AFAD'dan yapılan açıklamay göre; İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

