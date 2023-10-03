İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: AA
İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmenlerden 8’i Karaada’ya çıkarken, diğerleri lastik botla sürüklendi. Göçmenler, helikopterlerle alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmenlerin İhbârı Üzerine Harekete Geçildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbârını aldı. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 32 göçmeni kurtardı. Göçmenler, Yunanistan unsurlarının kendilerini Türk karasularına ittiğini ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiklerini anlattı. Göçmenlerden 8’inin ise Karaada’ya çıktığını söyledi.

Karaada’daki Göçmenler Helikopterle Alındı

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yoluyla ulaşılamayan Karaada’daki 8 göçmene, bölgeye yönlendirilen 2 Sahil Güvenlik helikopteri yardım etti. Adada mahsur kalan göçmenler helikopterlerle alınarak kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresine Gönderildi

Kurtarılan 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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