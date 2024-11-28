İzmir açıklarında kaçak göçmen yoğunluğu var

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botların motor arızası yapması nedeniyle 47 çocuk ve 63 yetişkin kurtarıldı, yine Karaburun ve Dikili ilçelerinde kaçak yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 26 çocuk ve 73 yetişkin de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından lastik botlar içerisinde bulunan 47 çocuk ve 63 yetişkin kurtarıldı. Aynı gün farklı saatlerde ise Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botlar ile kaçak yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 26 çocuk ve 73 yetişkin, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.