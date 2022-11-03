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Yunan ölüme itti! 130 göçmeni Mehmetçik kurtardı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:02
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İzmir açıklarında Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı

Yunan ölüme itti! 130 göçmeni Mehmetçik kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım tarihinde Dikili, Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında farklı saatlerde toplam 130 göçmen kurtardı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca can salına koyularak veya lastik bot motorları alınarak Türk kara sularına itilen göçmenlerin mahsur kaldığı öğrenildi.

Kıyıya çıkarılan 130 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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