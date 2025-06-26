İzmir Aliağa'daki orman yangını Foça'ya sıçradı! Evler tahliye ediliyor

Yangın, Aliağa’nın Bozköy Mahallesi yakınlarında başladıktan sonra Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle bölgede bulunan yaklaşık 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangında iki evin zarar gördüğü, ayrıca bazı hayvan barınaklarının da yandığı bildirildi.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı, su tankerleri ve 6 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalara 450 personel katılıyor. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen dört personelden ikisi ambulansta tedavi edilirken, diğer ikisi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban da yangınla ilgili bir açıklama yaparak, yangına hem havadan hem karadan yoğun bir müdahale yürütüldüğünü söyledi. Vali Elban, tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada İzmir’deki yangın sürerken, Antalya, Karabük ve Muğla’daki orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı.