İzmir-Aydın otoyolu ulaşıma kapatıldı

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İzmir-Aydın otoyolu ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı

Ayrıntılar birazdan...

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