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İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 07:05
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İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.

3- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

4- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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