İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz: "Adı konulmamış bir 'cadı avı' devam ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası İzmir'deki eylemlere katılan CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Tuğba Akgün, Urla Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kahraman ve eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in aralarında olduğu avukatlar gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Önceki dönem başkanımız Özhan Yücel gözaltına alındı. Ayrıca birkaç gün öncesinden başlayan gözaltılar kapsamında şu an altı meslektaşımızla birlikte bir stajyer arkadaşımız da gözaltında. Az önce aldığımız bilgiye göre, şu anda Terör Şubesi’nde toplam 305 kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Henüz herhangi bir sorgu ya da salıverilme gerçekleşmedi.

Bu konuyla ilgili bilgileri zaman zaman başsavcılıkla paylaşıyoruz. Aynı zamanda meslektaşlarımızdan da güncel bilgiler alıyoruz. Yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu, hem yurttaşlara hem de avukatlara yönelik bu muamelenin son derece haksız olduğunu düşünüyoruz. Taleplerimizi, düşüncelerimizi ve yapılması gerekenleri ilgili birimlerle, özellikle başsavcılıkla paylaştık.

Bugün itibarıyla meslektaşlarımız ve gözaltı süresi dolan yurttaşlar adliyeye getirilecek ve ifadeleri alınacak. Bir kısmının ifade verdikten sonra serbest bırakılacağı bilgisi bize ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanından baro başkanları ve avukat arkadaşlarımız destek mesajlarını iletiyor.