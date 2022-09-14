﻿İzmir Barosu'nun 'Avukat Spor Oyunları' etkinliği yasaklandı

İzmir Barosu tarafından İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla 17-25 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan ve Türkiye'den bin 200 avukatı İzmir'de buluşturacak olan “100. Yıl Avukat Spor Oyunları” etkinliği İzmir Valiliği tarafından yasaklandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, organizasyona dair yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, valiliğin talimatı doğrultusunda, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından arandıklarını, toplantılar yapıldığını, saha ve salon organizasyonlarının tamamlandığını ve hakem ücretlerinin dahi belirlendiğini hatırlattı.

"VALİLİĞİN BU TAVRI EN ZARİF TABİRLE AYIPTIR"

Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından baronun sorumlu yönetim kurulu üyeleri aranarak valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle saha ve hakem tahsisi yapamayacaklarının bildirildiği belirtilen açıklamada, yaşanan süreç şu ifadelerle anlatıldı:

“Konuyla ilgili olarak Valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, varsa gerekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık 1.200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefonla da iletilmiştir. Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Başkanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebimiz de yanıtsız kalmıştır. A protokolde yer alan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliğince sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır. Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür. İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor yapmak isteyen avukatları engellemektedir.”

"KAMU GÖREVLİLERİNİN BULUNDUĞU MAKAMLAR EGOLARI TATMİN YERİ DEĞİLDİR"

“4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine; avukatların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz” denilen açıklamada, kamu görevlilerinin bulunduğu makamların kişisel egoları tatmin yeri olmadığı vurgulandı.