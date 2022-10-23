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İzmir Barosu’nun yeni başkanı Sefa Yılmaz oldu

İzmir Barosu Genel Kurulunda, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Sefa Yılmaz seçimi kazanarak Baro Başkanı seçildi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:50
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İzmir Barosu’nun yeni başkanı Sefa Yılmaz oldu

İzmir Barosu’nun yeni başkanı Sefa Yılmaz oldu
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İzmir Barosu Genel Kurulu’nun bugün başlayan ve yeni dönem baro başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği’ne gönderilecek delegelerin seçileceği ikinci gününde oy verme işlemi saat 17.00’de sonuçlandı. Oy verme işlemi Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda bugün yapıldı.
Çağdaş Avukatlar Grubu’nun Başkan Adayı Sefa Yılmaz, Mücadeleci Avukatlar Grubu’nun Başkan Adayı Tacettin Çolak, Avukat Hakları Grubu’nun Başkan Adayı Hüseyin Karakoç, ikiye bölünen Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’ndan ise İlke Erol ile Ali Barış Ercan sandıkta yarıştı.

SEFA YILMAZ SEÇİMİ KAZANDI

Seçimin kazananı Çağdaş Avukatlar Grubu oldu. Sefa Yılmaz, İzmir Barosu’nun yeni başkanı olarak seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Sefa Yılmaz 3 bin 275 oy alarak, en yakın rakibi Avukat Hakları Grubu adayı Hüseyin Karakoç’a 1800 oy fark attı. Sefa Yılmaz’ın listesi eksizsiz olarak seçildi. (ANKA)

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