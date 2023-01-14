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İzmir Bayındır’da icradan satılık kargir ev

T.C. Bayındır İcra Dairesi tarafından İzmir Bayındır'da bahçeli kargir ev icradan satılacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:56
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İzmir Bayındır’da icradan satılık kargir ev

İzmir Bayındır’da icradan satılık kargir ev
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; :İzmir İli, Bayındır İlçesi, SARIYURT Mahallesi, KÖYİÇİ Mevkii, 299 Ada, 5 Parsel bahçeli kargir ev vasfındaki taşınmaz Sarıyurt mahallesi yerleşim yeri içerisinde, dağlık alanda yer almaktadır. Taşınmaz içerisinde muhtelif yapılar ile 6 adet incir, 1 adet zeytin, 1 adet ayva ve 1 adet vişne olmak üzere toplam 9 adet ağaç bulunmaktadır.
İnşai Görüş; Taşınmaz üzerinde zemin katı dam olan iki katlı kargir yapı ile tek katlı dam mevcuttur.
İki Katlı Kargir Yapı: Taş duvarlı yapılar kategorisine girmekte olup iki katlıdır. Duvarlarında
taş ve tuğla yapı malzemesi kullanılmış olup taşıyıcı yapı elemanı özelliğine haizdir. Dış cepheler sıvasız
ve boyasız durumdadır. Kapıları ahşap doğramadır. Zemin kat dam olarak kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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