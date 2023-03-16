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İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire

T.C. İzmir 3.İcra Dairesi tarafından İzmir Bayraklı'da 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:16
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İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire

İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 32777 Ada, 21 Parsel, 2442/ 20287 Arsa pay/payda, Ana taş.nitelik arsa, Ana taş yüzölçüm 222,54m2 , 3.kat, 8 Bağ.böl nolu mesken vasfındaki taşınmaz tam hisselidir. Betonarme karkas olarak inşa edilmiş mesken olarak kullanılmaktadır. Salon+mutfak, 2oda, kiler, koridor, banyo+wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 80,00m2 net 70,00m2 yüzölçümlüdür. Bağımsız bölümde salon+mutfak ve odaları zemin kaplaması laminat parke ve koridor ve banyo+wc nin zemin ve duvarları seramik kaplıdır.Giriş kapısı çelikkapı ve iç kapıları amerikan kapı ve pencere doğramaları pvc doğramadır. Banyo+wc hilton tipi lavabo, klozet ve duşakabin mevcuttur. Bağımsız bölümde ve bulunduğu apartmada doğalgaz bağlantısı bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla mümkündür

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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