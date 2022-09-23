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Bergama'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:46
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İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bergama'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kozluca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

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