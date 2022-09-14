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İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi

T.C. Bergama Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Bergama'da 1.400 m² sulu tarım arazisi mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:37
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İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi

İzmir Bergama’da icradan satılık tarım arazisi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İzmir İl, Bergama İlçe, Kadıköy mh. Seksenler mevkii 227 Parselde tarla vasfıyla kayıtlı bulunan taşınmaz köy içi yerleşim alanı bitişiğinde sulu tarım arazisidir, yola cephesi yoktur, Bergama merkeze yaklaşık 18 km. uzaklıktadır. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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