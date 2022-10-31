﻿İzmir Bergama’da orman yangını

Bergama'nın Oruçlar Köyü yakınlarında bu akşam saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.