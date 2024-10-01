İzmir Bergama'da tartıştığı karısını silahla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Olay, Pınarköy Mahallesi'nde bulunan bir evde, bugün saat 06.55 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Musa P. (34) ile eşi Aylin P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Musa P., eline aldığı tabanca ile eşine ateş ederek onu yaraladı.

Aylin P., kanlar içinde yere yığılırken, Musa P. aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Aylin P.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Musa P. ise Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.