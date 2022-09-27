İzmir Biotıp Genom Merkezi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Biotıp Genom Merkezi, veteriner hekim olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin veterinerlik bölümlerinden doktora mezunu olmak
Tercihen biyokimya ve patoloji dallarında doktora yapmış olmak
İngilizce okuma, konuşma ve yazma bilgisine sahip olmak
Deney hayvanları ile çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak
Takım çalışmasına yatkın olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.