İzmir Biotıp Genom Merkezi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Biotıp Genom Merkezi, veteriner hekim olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin veterinerlik bölümlerinden doktora mezunu olmak

Tercihen biyokimya ve patoloji dallarında doktora yapmış olmak

İngilizce okuma, konuşma ve yazma bilgisine sahip olmak

Deney hayvanları ile çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak

Takım çalışmasına yatkın olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş