İzmir Bornova'da bahar şenliği

Bornovalı miniklerin aileleri ile keyifli bir gün geçirmesi için birçok aktivitenin yapıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Şişme oyun alanlarının yanında bando ve sahne gösterileri ile bilim şovları yer aldı. Eğlenceli atölyeler, çeşitli spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Bornova Belediyesi tarafından vatandaşlara pamuk şekerden macuna kadar çeşitli ikramlar da yapıldı.

Piknik havasında geçen şenlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenirken, belediye tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmalarla da gökyüzü renklendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şenliğe eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a en büyük ilgi ise çocuklardan geldi. Çocuklar teşekkürlerini Başkan İduğ’a sarılarak gösterdi.

Şenlikte hazırlanan özel alanda vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Mustafa İduğ, Çamdibi’ne yaptıkları yatırımları hatırlatarak, özellikle bu bölgeden çok başarılı sporcuların yetiştiğine dikkat çekti. Başkan İduğ, “Havuzumuzu hizmete açtık. Artık yüzme bilmeyen çocuk ve kadın kalmayacak. Çamdibi’nden çok değerli sporcular yetişiyor. Çok yetenekli çocuklarımız var ve onlara spor alanları yaratmak da bizim görevimiz. Çocuklarımızın bu ülkenin umudu olduğunu unutmamalıyız. Sizlerle birlikte çok daha güzel günler göreceğiz” dedi.