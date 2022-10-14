14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İzmir Belediye Başkanı Soyer Göztepe Başkanı'nı kabul etti

İzmir Belediye Başkanı Soyer Göztepe Başkanı'nı kabul etti

İzmir'de önemli bir buluşma gerçekleşti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:52
Takip Et

İzmir BŞB Başkan Tunç Soyer, Göztepe Başkanı Ankersen'i ağırladı, sohbet etti

İzmir Belediye Başkanı Soyer Göztepe Başkanı'nı kabul etti
+
Aa
-

Spor Toto1'inci Lig'deki İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kulübün eski başkanı olup halen yönetim kurulunda yer alan Mehmet Sepil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Başkan Soyer, Ankersen'e yeni görevinde başarı diledi. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Sport Republic Yatırım Başkanı Hampus Frisen de eşlik etti. Başkan Soyer, Başkan Ankersen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, değişimin İzmir ve ülke futbolu adına sinerji oluşturmasını temenni ettiğini söyledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
5
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
6
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
7
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.