İzmir Belediye Başkanı Soyer Göztepe Başkanı'nı kabul etti

Spor Toto1'inci Lig'deki İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kulübün eski başkanı olup halen yönetim kurulunda yer alan Mehmet Sepil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.



Başkan Soyer, Ankersen'e yeni görevinde başarı diledi. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Sport Republic Yatırım Başkanı Hampus Frisen de eşlik etti. Başkan Soyer, Başkan Ankersen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, değişimin İzmir ve ülke futbolu adına sinerji oluşturmasını temenni ettiğini söyledi.