İzmir bu aldatmayı konuşuyor. Marketçinin karısının tavukçular kralı ile yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı

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İzmir bu aldatmayı konuşuyor. Marketçinin karısının tavukçular kralı ile yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı
İzmir’de yaşayan market işletmecisi İbrahim Canel’in eşi Gamze Canel’in ‘Tavukçular kralı’ olarak bilinen iş adamı Natan Haim işle yasak aşk fotoğrafları ortaya çıktı. İzmir, oraya çıkan yasak aşkı konuşurken, ölüm tehdidi alan İbrahim Canel savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Market işletmecisi İbrahim Canel, 15 yıllık eşi Gamze Canel’in cep telefonuna bakınca hayatının şokunu yaşadı. Canel, telefondan baktığı güvenlik kamerası görüntülerinde eşini ‘Tavukçular kralı’ olarak bilinen 73 yaşındaki Natan Haim ile uygunsuz olarak buldu. Haim, sahibi olduğu Ege-Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyurmuştu.

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İbrahim Canel görüntüleri gördükten sonra ne yapacağını şaşırdı.

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Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak’ın haberine göre, Canel, telefonun galerisinde eşi ile Hayim'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve farklı videolar da buldu.

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Eşi ile büyük bir tartışma yaşayan İbrahim Canel, Gamze Canel'in 'Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz' itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi.

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Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alan İbrahim Canel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile kiralık katil olduğunu öne sürdüğü Fırat isimli 5 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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ÖLÜM TEHDİDİ NEDENİYLE YURT DIŞINA GİTTİ

Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yurt dışına çıktığını belirten İbrahim Canel, Sabah’a konuştu. Eşinin ihanetini cep telefonundaki güvenlik kamera kayıtlarından öğrendiğini anlatan İbrahim Canel, "Büyük bir şok yaşadım. Hala da bunu üzerimden atamadım. Eşimin bu iş insanıyla uzun yıllardır ilişkisi varmış. Ben bunu yeni fark ettim.

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Üzerine benim için kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Ölüm korkusu nedeniyle yurt dışına çıktım. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Savcılık tarafından gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Yakında boşanma davası da açacağım" diye konuştu.

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