İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler. Kadınlardan biri diğerini ''biber gazı''sıkarım diye tehdit etti

İzmir'de Buca'da yeni açılan bir mağazada indirimli fritöz almak isteyen iki kadın birbirlerine girdi. Kadınlardan biri fritöz kolisinin bir tarafında diğeri bir başka tarafını yakaladı. İki kadın da koli kaptırmak istemiyordu. Mağaza görevlisi kura çekelim diye seslendi. Ancak onu dinleyen yoktu.

İşte o anlarda kadınlardan birinden "sıkarım biber gazını burayı dağıtırım" diye ses yükseldi. Ortalık daha da gerildi.