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  • İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler. Kadınlardan biri diğerini ''biber gazı''sıkarım diye tehdit etti

İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler. Kadınlardan biri diğerini ''biber gazı''sıkarım diye tehdit etti

İzmir'in Buca'da yeni açılan bir mağazadaki indirimli fritöz için iki kadın birbirine girdi. İki kadında fritözü birbirine kaptırmak istemiyordu. O sırada kadınlardan biri diğerini “sıkarım biber gazını dağıtırım burayı" diyerek tehdit etti. O anlarda cep telefonları da kayıttaydı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:41
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 18:42
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İzmir Buca'da kadınlar indirimli fritöz için kavga etti. İşte o anlarda kadınlardan birinden ''biber gazı sıkarım'' tehditi geldi

İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler. Kadınlardan biri diğerini ''biber gazı''sıkarım diye tehdit etti
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İzmir'de Buca'da yeni açılan bir mağazada indirimli fritöz almak isteyen iki kadın birbirlerine girdi. Kadınlardan biri fritöz kolisinin bir tarafında diğeri bir başka tarafını yakaladı. İki kadın da koli kaptırmak istemiyordu. Mağaza görevlisi kura çekelim diye seslendi. Ancak onu dinleyen yoktu.

İşte o anlarda kadınlardan birinden "sıkarım biber gazını burayı dağıtırım" diye ses yükseldi. Ortalık daha da gerildi.

 

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Vatan
3.09.2022 19:20
Ne basit cahil bir toplum olduk Atatürk'ün kemikleri sızlıyor bir insan topluluğu bu kadar medeniyetten uzaklaşmak için birbiriyle yarışır kendi değerini bu kadar aşağıya çeken bir toplum yazık  
 
papillon
3.09.2022 19:01
Görgüsüz bir toplum olduk....50 sene öncede böyleydi...toplum hiç ilerleme kaydedemiyor.  
 
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