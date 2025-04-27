İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Buca’daki çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca’da sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Üçkuyular Meydan’daki trafik sıkışıklığını cep telefonuyla kayda alan Başkan Tugay, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na hızla çalışma yapılması talimatını verdi. Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını inceleyen Tugay'a, Bucalılar, Hasanağa Bahçesi’ndeki büyük dönüşüm için teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca’da sahaya inerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Cemil Tugay’ın Buca saha gezisinde ilk durağı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yenileme çalışmaları yapılan Hasanağa Bahçesi oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik ile parkı gezen Başkan Cemil Tugay, yenilenmesi tamamlanan çim alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, altyapı çalışmaları gibi çok sayıda alanı yerinde inceledi.

“HASANAĞA BAHÇESİ ÇOK GÜZEL OLDU”

Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi’nde ve Buca sokaklarında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Parkı ziyaret eden yurttaşlar, çevredeki esnaf ve muhtarlar ile araçlarından seslenen Bucalılar, Başkan Tugay’a Hasanağa Bahçesi’ndeki değişim için özel teşekkür etti.

Parkın uzun zamandır çok bakımsız durumda olduğunu, yaşanan büyük dönüşümden duydukları memnuniyeti dile getiren Bucalılar, “Hasanağa Bahçesi çok güzel oldu, elinize sağlık” dedi. Bucalılarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, ziyaretine gelen miniklere ise hediyeler verdi.

ÜÇKUYULAR KAVŞAĞI’NDAKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞINA TALİMAT

Hasanağa Bahçesi’ndeki turun ardından Başkan Tugay, 63. Sokak üzerinden Üçkuyular Meydan’a geldi. Üçkuyular Meydan’da inceleme yapan Başkan Tugay, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 220. Sokak ve Özmen Caddesi kesişiminde yaşanan trafik sıkışıklığını kendi cep telefonuyla kayda aldı, fotoğraflar çekti. Başkan Tugay, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na hızla çalışma yapılması talimatını verdi.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU PARKI’NDA YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Üçkuyular Meydan’daki incelemenin ardından Başkan Tugay, esnafı ziyaret ederek Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Özmen Caddesi üzerinde yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’na geldi. Park alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, alanda Grand Plaza AŞ tarafından yapımı süren kafeteryayı inceledi. Alanda, yurttaşların isteği doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri ilgili birimlere aktardı.