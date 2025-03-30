İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, vatanda;larla bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayram namazını Karabağlar Eski Çamlık Süleymaniye Camii'nde cemaatle birlikte kıldı. Başkan Tugay, namaz sonrasında yurttaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Eski Çamlık Süleymaniye Camii'nde bayram namazını kılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar'da yurttaşlarla bayramlaştı.

Tugay, “Tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Nice bayramlarda buluşmak dileğiyle” dedi. Namaz sonrası mahallelilerin taleplerini dinleyen Tugay, cocuklara bayram harçlığı ve oyuncak verdi. Bayram nedeniyle mobil araçlarla yurttaşlara simit ve çay ikramında bulunuldu. Bayramlaşmaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da katıldı.