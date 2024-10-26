İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler

Tugay, “Belediye olarak kendi olanaklarımızla yapabileceğimiz her şeyi yapacağız ve iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Ancak Bakanlık bu süreci yalnızca seyir mi edecek, göstermelik çalışmalarla mı sınırlı kalacak, yoksa gerçekten destek mi sağlayacak hep birlikte göreceğiz. Eğer bu konuda bir adım atmazlarsa, İzmir'de yaşayan herkes, hatta Türkiye ve dünya, bu durumu öğrenmiş olacak. İzmir, Bakanlık tarafından hizmet edilmesi gereken bir şehir; artık onlar da Körfez’e müdahale etme sorumluluğunu üstlenmeliler” dedi.

Başkan Tugay ayrıca, Körfez’deki kirliliğin kısa vadede oluşmadığına, en az 60-70 yıllık bir sürecin sonucunda bu seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, “Bu kirliliğin sorumluluğunu belirli bir döneme veya kişilere yüklemek doğru değil. Bu mesele sadece bizim meselemiz değil, Bakanlık da elini taşın altına koymalı ve gereken desteği vermeli” ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, yapılacak çalışmaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklarını da belirtti.

"Bakanlık tarafından atılmış somut bir adım yok"

Bakanlıkla bu konuda bir protokol yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Tugay, herhangi bir protokolün olmadığını belirtti: "Bakanlığın kendi sorumluluğunu yerine getirmesini, bizim de kendi üzerimize düşeni yapmamızı istiyoruz. Bakanlık tarafından hazırlanan Bilim Kurulu raporunu imzaladım ancak bazı hususlarda çekincelerimi de belirttim. Şu ana kadar bakanlıktan gelen somut bir adım yok, biz ise kendi planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz.”

Tugay, belediye olarak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını hızla tamamladıklarını, ayrıca yağmur suyu ayrıştırma projeleri için üst üste ihaleler gerçekleştirdiklerini ve Körfez'de dip taraması için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.