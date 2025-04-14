İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hizmet açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama’ya ziyaretinin 91'inci yıl dönümünde katıldığı etkinlikte, “Birlikte çok güzel bir 4 sene daha geçireceğiz. Geçen bir yıl, sıkıntıların biraz fazlaca olduğu bir yıldı. Ama önümüzdeki yıllar hizmetlerimizin çok daha görünür olduğu yıllar olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde Bergama’ya gelişinin yıl dönümünde ilçede düzenlenen programa katıldı.

Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve eşi Evrim Çelik, Ferizler Mahallesi’nde hayır yemeğine katıldıktan sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama’nın tarihi alanlarını ziyaret etti, süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TUGAY: “BİZLER DE SİZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Bergama programının ilk durağı olan Ferizler’deki hayır yemeğinde Mahalle Muhtarı Gökhan Koç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar da yer aldı. Yemekte konuşan Başkan Cemil Tugay, “Bugün burada birlikte olma fırsatı bulduğum için mutluyum, teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince köy hayırlarında hemşehrilerimizle buluşmaya çalışıyorum. Sizler bizleri görmek istiyorsunuz, bizler de sizleri görmek istiyoruz. Köy hayırlarının gerçekten hayrı olduğuna inananlardanım. Burada yapılan yermekler, paylaşılan aşlar, yapılan dualar karşılık buluyor. Nihayetinde hepimizin istediği şey çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın geleceğinin güzel olması. Bunun için bizlere çalışmak düşüyor” dedi.

“BİZE EMANET ETTİ”

Bir bayrak devraldıklarını söyleyen Başkan Tugay, “91 yıl önce Bergama’yı ziyaret eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye büyük ve refah içinde bir ülke olsun diye Cumhuriyet’i kurdu ve bizlere emanet etti. Bizim üzerimize düşen görev, vatanımızı, milletimizi sevmek, saygı duymak, insanlarımızın hakları için mücadele etmektir. Bu dönem bayrağı biz taşıyoruz. Bizden sonra başka arkadaşlarımız taşıyacak” ifadelerini kullandı.

“SADECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIYORUZ”

Türkiye’yi daha iyi yerlerde görmek istediklerini belirten Başkan Tugay, çocukların, gençlerin refah, huzur, zenginlik içinde, adil bir ülkede yaşamalarını istediklerini söyledi. Tugay, “Onun için mücadele ediyoruz. Sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz. Bize emanet edilen her şeyin farkındayız. Bütün emanetleri aldık, gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun ilk şartı böyle ortamlarda sizlerle birlikte olmak, sizlerin gözünüzün içine bakabilmek, evlatlarımızın saçlarını okşayabilmek, büyüklerimizin ellerini öpebilmektir. Bu güzel anı paylaşabilmektir” diye konuştu.

“BİRLİKTE ÇOK GÜZEL BİR 4 SENE DAHA GEÇİRECEĞİZ”

Bergama’nın binlerce yıllık tarihine dikkat çeken Tugay, “Geleceğe de geçmişten aldığı mirası daha da zenginleştirerek taşıması gereken bir yer. Ne mutlu bana ki Tanju Başkan gibi bu bölgenin yetiştirdiği bir başkanımızla çalışıyorum. Ben arkadaşlarıma kefilim, onların da bizlere inandığını biliyorum. Birlikte çok güzel bir 4 sene daha geçireceğiz. Geçen bir yıl sıkıntıların fazlaca olduğu bir yıldı. Ama önümüzdeki yıllar hizmetlerimizin çok daha görünür olduğu yıllar olacak. Yeter ki yanımızda siz olun. Yeter ki o manevi desteğinizi her zaman hissetmeye devam edelim. Allah nice güzel günlerde birlikte olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

ÇELİK: “DAHA YAŞANILABİLİR BİR BERGAMA İÇİN ÖZEN GÖSTERECEĞİZ”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye geliş tarihine değinerek sözlerine başlayan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise “Bergama, İzmir’in kuzeyinin parlayan yıldızı haline geldi. Biz de daha yaşanılabilir bir Bergama için özen göstereceğiz” diye konuştu.

Ferizler Mahallesi Muhtarı Gökhan Koç, her yıl düzenli olarak hayır yemeği yapıldığını belirterek “Pandemiden sonra ilk defa hayır yemeğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kadar yüksek bir katılım olduğu için teşekkür ederiz. Davetimizi kırmayıp geldiniz, ayağınıza sağlık” dedi.

Hayır duasının okunduğu yemek programında halk oyunları gösterileri sergilendi ve türküler söylendi.

KAZI DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Başkan Tugay ve beraberindeki heyet Ferizler Mahallesi’nin ardından tarihi Akropol’ü ziyaret etti. Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson rehberliğinde tamamlanan gezi sonrası Alman Kazı Enstitüsü’ne geçildi. Başkan Tugay, Kızıl Avlu’ya da gitti, Geleceğe Miras Kazısı hakkında Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı. Sezgin, Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazı çalışmalarına verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Tugay daha sonra CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve eşi, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve eşlerinin katıldığı akşam yemeğine katıldı. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada Bergama’nın insanıyla, kültürel yapısıyla, tarihiyle önemli bir yer olduğunu belirterek, “Bergama’ya gerçekten katkıda bulunmak için çaba gösterdiğinizi görüyorum. Elimden geldiğince yanınızda olmaya çalışıyorum. Zor bir dönemdeyiz. Hepimizin üzerine özel görevler düşüyor. Böyle zamanlar insani değerlerin daha öne çıktığı, hakkın, hukukun, adaletin tesisi için hepimizin sorumluluk aldığı bir dönem olmak zorunda. Bu dönemde birlik, beraberliğe daha çok önem veriyoruz. Buna mecburuz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti idealinin bir parçasıyız. Bu bize en zor ve sıkıntılı günde Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkma sorumluluğu getiriyor. Zor günlerden mücadele ederek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Programda Bergama Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri verildi.

DİKİLİ’DE TAZİYE ZİYARETİ

Başkan Tugay, Bergama programı öncesinde Dikili’ye gitti. Eşi Öznur Tugay ile Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün eşi Nesrin Kırgöz’ün hayatını kaybeden annesi Gülses Çağlayan için taziye ziyaretinde bulundu.