Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun ikinci gününde gözaltı sayısı, 137'ye çıkarken, bugün emniyetteki işlemleri biten ve aralarında Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 30 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

TUNÇ SOYER DE TUTUKLANDI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.