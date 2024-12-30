İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay, Buz Spor Salonları'na zam yapılmaması için talimat verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'ndaki halk seanslarını 2 katına, kursları 3 katına ve özel dersleri 5 katına çıkardı. Böylece son 3 ayda salonun ziyaretçi sayısı 7 buçuk kat arttı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, buz patenindeki ücret tarifesinin 2024 yılındaki gibi devam etmesi için talimat verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'ndaki halk seansları, kurslar ve özel dersler artırıldı. Halk seansları 2 katına, kurslar 3 katına ve özel dersler 5 katına çıkarıldı. Ayrıca Cemil Tugay, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’ndaki seans ücretlerinde 2024 yılının fiyat tarifesinin geçerli kalması için talimat verdi.

“36 BİN 500 VATANDAŞ ZİYARET ETTİ”

Buz ve Su Sporları Şube Müdürü Veli İnan Konca, vatandaşların buz pistinden çok daha fazla yararlanması için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek, "Geçen seneki halk seanslarımızı iki, özel derslerimizi beş, kurslarımızı üç katına çıkardık. 3 ay gibi sürede tesisimizi 36 bin 500 vatandaşımız ziyaret etti. 7 buçuk kat ziyaretçi artışı yaşadık. Vatandaşlarımız hizmetimizi takdir edip tesisimize geliyor. Başkanımızın aldığı karar doğrultusunda 2025 yılında zam olmaması sağlanacak, 2024 tarifesi devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza spor imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca buz pistimizde sosyal sorumluluk projelerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN 2024 FİYATI TEKRAR GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında sporseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Buz pisti için öğrencilere uygulanan 100 lirayı 150 liraya, tam seans fiyatını da 150 liradan 200 lirayı çıkartan karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Bütçesi’nde yer almış ve meclis kararı ile onaylanmıştı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın verdiği talimat kapsamında 2024 yılı fiyatlarına dönüş yapılmasına karar verildi. Bütçede kabul edilen 2025 fiyatları ocak ayı içinde geçerli olacak ama yılın ilk meclis toplantısının ardından şubat ayında 2024 yılı tarifesi tekrar yürürlüğe konulacak.

Tesiste, "Haydi Kadınlar Projesi" de gerçekleştiriyor. Proje ile 18-45 yaş arasında, buz patenini bilmeyen kadınlar ücretsiz dersler alıyor. Yine gençler ve çocuklar da buz sporları ile ücretsiz tanışıp eğitim alabiliyor. Engelli yurttaşlara ücretsiz olarak antrenör eşliğinde eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ve İZELMAN AŞ'ye bağlı çocuk etkinlik merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilere ücretsiz halk seansı hizmeti sunuluyor. İzmirliler, tesisten İzmir’im Kart ve kredi kartları ile yararlanabiliyor.

- Defne Sandal: "Çocukluğumdan beri Aşık Veysel Buz Pisti’ne geliyorum. Halk seanslarıyla kendimi geliştiriyorum. Çok güzel bir aktivite. Fiyatı da gayet uygun. Teşekkür ediyorum."

- Nehir Öncel: "Paten kaymayı seviyorum. Buz pateni niye yapmayayım diye düşündüm. İlk önce kurslarla başladım. İki takıma seçildim. Mayıs ayında yarışmalara katılacağım. Haftanın her günü gelmeye çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum."

- Ada Nisa Şahanoğulları: "Bu spor bana çok şey kattı. Eğlenerek vakit geçiriyorum. Sporcu olmak istiyorum. Zam olmayacağı için param da cebimde kalacak. İnsanlar buraya daha rahat gelebilir. Burası çok eğlenceli bir yer. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar gelebilirler."

- Merve Saygın: "Manisa’da okuyorum. Ona rağmen buraya sık sık geliyorum. Burası çok keyifli. Gelmek için günleri sayıyorum. İzmir’de böyle bir hizmetin olması çok değerli. Buradaki herkes çok ilgili ve nazik. Buz patenine 5 ay önce başladım ve sıkı çalışmayla gelişebildim. Zam olmaması çok iyi. Teşekkür ederiz. Harçlığım cebime kalacak."

Tesiste verilen hizmetler ve yararlanılabilecek saatler şöyle:

Üniversite öğrencileri için ücretsiz seans: Her çarşamba, 13.00-13.45 saatleri arasında.

Engelli yurttaşlar için ücretsiz seans: Her perşembe, 11.00-11.45 saatleri arasında.

"Haydi Kadınlar Buz Pistine" projesi: 18-45 yaş arasındaki kadınlara antrenörler eşliğinde 20.00-20.45 saatleri arasında buz pateni eğitimi veriliyor.

Halk seansları, kurslar ve özel ders saatlerini ve günlerini öğrenmek isteyenler https://buzsporlari.izmir.bel.tr/ adresini ziyaret edebiliyor ve 293 42 12 numaralı danışma hattından bilgi alabiliyor.