İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA 10 işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu 10 devlet işçisi alınacak.
Adaylar başvurularını 10 Kasım 2022 tarihine kadar kurum internet sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. 3 eğitmen, 1 elektrik-elektronik teknikeri, 1 inşaat mühendisi, 1 iç mimar, 2 hemşire, 1 kamyon şoförü ve 1 büro görevlisi alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
Adli sicil kaydı bulunmamak şartları aranmaktadır.
EĞİTMEN ALIMI İÇİN
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,
Sosyoloji, Aşçılık (Sertifika sahibi de olabilir) bölümlerinden mezun olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERİ ALIMI İÇİN
İlgili bölümden en az Önlisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisi,
İÇ MİMAR ALIMI İÇİN
İlgili bölüm mezunu olmak.
HEMŞİRE ALIMI İÇİN
İlgili bölümden en az lise mezunu olmak.
KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN
En az Lise mezunu olmak,
E sınıfı ehliyete sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ ALIMI İÇİN
En az Lise mezunu olmak.
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