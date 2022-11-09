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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA 10 işçi alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA 10 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:41
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA 10 işçi alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA 10 işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu 10 devlet işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 10 Kasım 2022 tarihine kadar kurum internet sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. 3 eğitmen, 1 elektrik-elektronik teknikeri, 1 inşaat mühendisi, 1 iç mimar, 2 hemşire, 1 kamyon şoförü ve 1 büro görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak şartları aranmaktadır.

EĞİTMEN ALIMI İÇİN

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

Sosyoloji, Aşçılık (Sertifika sahibi de olabilir) bölümlerinden mezun olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERİ ALIMI İÇİN

İlgili bölümden en az Önlisans mezunu olmak.

İnşaat Mühendisi,

İÇ MİMAR ALIMI İÇİN

İlgili bölüm mezunu olmak.

HEMŞİRE ALIMI İÇİN

İlgili bölümden en az lise mezunu olmak.

KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN

En az Lise mezunu olmak,

E sınıfı ehliyete sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ ALIMI İÇİN

En az Lise mezunu olmak.

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