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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:12
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ personel alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İZFAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 kamu personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 8 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini 1 sayfalık fotoğrafı özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

10 büro işçisi ve 4 bilgi işlem personeli alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Bilgisayar bilgisine sahip olmak,

Microsoft Office ve internet uygulamalarını kullanabilmek,

Kablolama ve cihaz montaj işlemlerini yapabilmek,

Orta Bey iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak.

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