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İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediye müzik eğitmeni alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 06:55
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İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sayfasında yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere bir müzik eğitmeni alınacaktır.

Adaylar başvurularını 5 - 7 Eylül 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresini özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Affa uğramış olsalar bile belirli suçlardan mahkum olmamak.

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