İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sayfasında yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere bir müzik eğitmeni alınacaktır.
Adaylar başvurularını 5 - 7 Eylül 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresini özgeçmiş göndermek suretiyle elektronik olarak yapacaklardır.
ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
Affa uğramış olsalar bile belirli suçlardan mahkum olmamak.
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