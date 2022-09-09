İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere büro ve temizlik personeli, komi personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 9 Eylül 2022 tarihine kadar kurum internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.1 büro personeli, 1 temizlik personeli ve 2 komi alınacaktır.

Büro Personeli alımı için

Yüksekokul mezunu olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, İzmir ilinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Personeli alımı için

En az İlkokul mezunu, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, İzmir ili metropol ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Komi alımı için

Lise ve dengi okul mezunu olmak, En az %60 ve üzeri engelli olmak, İzmir ilinde ikamet ediyor olmak.