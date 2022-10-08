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İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğretmen olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. Başvuru tarihleri 13 – 17 Ekim olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:02
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İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi, istihdam etmek üzere Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ve Okul Öncesi Öğretmeni alacak.

Adaylar başvurularını 13- 17 Ekim 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresine fotoğraflı özgeçmiş göndererek yapacak.

Başvurusu uygun görülen adaylar başvuru bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde çağrılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak

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