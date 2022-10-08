İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi, istihdam etmek üzere Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ve Okul Öncesi Öğretmeni alacak.
Adaylar başvurularını 13- 17 Ekim 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresine fotoğraflı özgeçmiş göndererek yapacak.
Başvurusu uygun görülen adaylar başvuru bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak
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