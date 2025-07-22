İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme!

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tensip işlemleri kapsamında 30 kişi tahliye edildi. Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre tahliye edilenler arasında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz da var.

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün de İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine ilişkin açılan davada tensip işlemleri kapsamında 20 sanık hakkında tahliye kararı vermişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.

TAHLİYE EDİLENLERİN LİSTESİ

Ege Saati'nde yer alan listeye göre davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen kişilerin tamamı şöyle:

Akın Geyik, Alper Sualp, Bahar Wölfler, Belis Bora Gaşgil, Bilge Avcıoğlu, Cihan Malhatun, Engin Güzel, Ethem Kara İbrahi̇moğlu, Gökhan Bozokalfa, Hakan Çağli, Hali̇l Evren, Hali̇l Gündoğdu, Hali̇l Karataş, Hati̇ce Alev Yavuz, Haydarhan İzgi̇n, Heval Savaş Kaya, Hi̇kmet Sunal, Hüseyi̇n Çavdar, İbrahi̇m Okan Küçük, Kami̇l Usta, Kerem Yasa, Mehmet Hani̇fi̇ Mert Yılmaz, Mehmet Kadi̇r Kahya, Onur Yıldırım, Ömer Tolga Yaman, Özgür Türkeku, Seda Yılmaz, Ulaş Güzel, Yakup Gök.