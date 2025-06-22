İzmir Büyükşehir Belediyesi yangınlarla mücadelede güçleniyor

30 ilçede bulunan 62 istasyonda 7 gün 24 saat görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kırsal bölgelerin yangınlara karşı direncini artırmak ve olası yangınlara büyümeden müdahale etmek için 17 ilçede 85 muhtara su tankeri ulaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları ile mücadelesini güçlendirmek için kırsal bölgelere yönelik tanker dağıtımlarını sürdürüyor. Bu yıl içerisinde 30 milyon liralık yatırımla alınan 125 tankerden 40'ı geçen mayıs ayında köylere ulaştırılmıştı. Kalan 85 tanker de Torbalı'nın Karakızlar Köyü’nde düzenlenen törenle muhtarlara teslim edildi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ile muhtarlar ve köy sakinleri katıldı.

Levent Yıldır ve Övünç Demir, tören alanına traktör kullanarak geldi. Yıldır, köydeki kadınlara gül de dağıttı.

İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Programda konuşan Zafer Levent Yıldır, iklim krizinin etkilerine değinerek, “Bildiğiniz gibi dünyamızın en büyük sorunu iklim krizi diye adlandırılıyor. İklim krizinin sonuçlarını hatırlamakta yarar var. En büyük sonucu kuraklık, nemin azalması, iklimlerin değişmesi ve bunların sonucu karşılaştığımız doğa olayları. Ve bugün bizi bir araya getiren en önemli afetlerden biri olan yangın hakkında konuşuyoruz” dedi.

ZEYTİNLİK ALANLARA YÖNELİK DÜZENLEMEYİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasında zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin düzenlemenin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildiğini anımsatan Yıldır, “Bunu tüm belediye başkanlarımız, partimiz kesinlikle reddediyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte ormansızlaşmayı ve doğayı yok etmeyi beraberinde getireceğini biliyoruz. Eğer yeni bir doğayı var edemiyorsak, var olan doğayı sahiplenmenin yollarına bakmamız lazım. Var olan doğayı ve onun bize sağladığı olanakları değerlendirmekten bahsediyorsak, o zaman önümüze çok önemli bir kavram çıkıyor. O da sürdürülebilirlik. Bugün yaptığımız şeyler, önümüzdeki dönemlerde karşımıza yeni sorun olarak çıkmamalı. Yaptığımız her şey; ilaçlamadan tutun su kullanımına, bütün her şeye çok büyük özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu

“KÖYLÜLER ORMANLARA SAHİP ÇIKIYOR”

Yıldır, muhtarlar ve köylülerin ormanlara ve ağaçlara sahip çıktığını vurgulayarak, “Onlar doğaya sahip çıkmasa, çoktan çölleşmiştik. Onların yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız ön hazırlıklar çerçevesinde hareket edeceğiz. Bütün amacımız bu güzel kentin çok daha yaşanabilir bir iklime sahip olması. Bütün çabamız ve gayretimiz bunun için” ifadelerini kullandı.

“ZORLU BİR SÜREÇTE HİZMET ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise belediyenin yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek, “Belediyelerimizin bütçeleri kısıtlanırken, bir taraftan da hizmet üretmeye çalışıyoruz. Cemil Başkanımız önde, biz de sonuna kadar onun arkasında ne pahasına olursa olsun hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm mahallelerimize bu tankerlerimiz hayırlı olsun” dedi.

17 İLÇEDE 85 MUHATARA TANKER VERİLDİ

Programın ardından 17 ilçeden 85 köy muhtarı, tankerleri teslim aldı. Böylece 30 ilçedeki 600 kırsal mahalleden toplam 587’sine, römork tipi yangın tankeri ulaştırılmış oldu.

Yeni alınan römork tipi yangın tankerleri sayesinde sıvı yangın söndürme maddeleri kullanılarak yangınların daha etkin bir şekilde söndürülmesi sağlanacak, çevresel zararlar en aza indirilecek. Ayrıca tankerlerin hızlı mobilizasyonu sayesinde İzmir’in dört bir yanında meydana gelebilecek yangınlara daha kısa sürede müdahale edilebilecek.