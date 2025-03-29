İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi hanelere dev nakdi destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sağladığı desteği bayramda da sürdürüyor. Ramazan Bayramı için sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu saptanan 31 bin 610 ailenin hesaplarına biner lira yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi, İzmir’de hiçbir vatandaşın sofrasının boş kalmaması için çabaladıklarını belirterek “İftar sofralarımızda ramazan bereketini paylaştık. Ramazan Bayramı’mızda da yurttaşlarımızın yanında olacağız. Tüm İzmirlilerin sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.