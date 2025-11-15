İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin emeğinin katma değerli ürüne dönüşmesi için sunduğu desteklere kerevet dağıtımıyla devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Beydağlı incir üreticilerin mahsulünü kurutma sürecinde kalite kaybını önlemek için yüksek kaliteli bin 34 incir kurutma kasası dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri güçlendirerek yerelde kalkınma modelini desteklemek için hayata geçirdiği projeler, çiftçinin alın terini katma değere dönüştürmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir’in incir ihracatında önemli paya sahip Beydağlı üreticiye incir kurutma kasası (kerevet) desteği sağladı.

Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’ndaki dağıtımı Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür birlikte başlattı. İncirlerin olumsuz koşullarda kurutulmasına engel olmak ve kalite kaybını engellemek için verilen kerevetler, ürün kalitesinin artırılması, kurutma sürecinde hijyen koşullarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir üretiminin desteklenmesi, üreticilerin daha yüksek katma değer elde etmesine katkı sağlayacak.

''212 ÜRETİCİMİZE BİN 34 KASA DAĞITIYORUZ''

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Mert Kandemir, kerevetlerin ürünün kalitesi için çok önemli olduğunu belirterek, "Üretici için maliyetli bir ürün. Biz, gıda kodeksine uygun, plastik kalitesi olarak da üst düzey bir kasa üretimi yaptırdık. Beydağ’da 212 üreticimize toplamda bin 34 adet kasa dağıtıyoruz. Böyle günler bizim için bayram havasında geçiyor. Herkes mutlu, herkes umutlu. Tarım ülkemizde çok önemli. Üreticilere desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“İNCİRLERİN DAHA KALİTELİ OLMASINI SAĞLIYOR”



Üretici Demet Duru ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyerek, “Ben daha önce de almıştım, çok memnunum. Daha önce naylonlara döküyorduk incirlerimizi. Bu kasalar incirlerimizin beyaz olmasını, daha kaliteli olmasını sağlıyor. Çok memnunuz, sağ olsunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin pek çok desteğini gördüm” diye konuştu.

“ÜRÜNLERDE KALİTE ARTACAK, İHRACAT OLACAK”



Beydağ incirinin bölgenin en kaliteli incirlerinden olduğunu söyleyen Kemal Boncuk, “İncir bu şekilde kuruduğu zaman çok daha kaliteli bir incir oluyor. En kaliteli incir bu bölgede yetişiyor. Çiftçinin devamlı desteklenmesi lazım. İncir daha güzel kuruyacak, kalitesi artacak, ihracat olacak. Yere temas etmeyecek. Buraların havası zaten uygun. Çalışmalar çok iyi, devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BURAYA KADAR GELMİŞLER, DAHA NE İSTEYELİM?”



Münevver Serinkan ise “Çok iyi, çok seviniyoruz. Toprağın üstüne sereceğimize kasaların üstüne sereceğiz, çok daha iyi olacak. Kurutmakta çok faydası oluyor. Bir de alttan hava alıyor. Büyükşehir’in çalışmaları çok güzel, buraya kadar gelmişler daha ne isteyelim. Allah razı olsun” diye konuştu.