İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaşam alanları için panel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşam alanlarını herkes için sağlıklı hale getirmek hedefiyle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile "Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa" paneli düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kenti daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılma hedefiyle ortaya koyduğu "Tek Sağlık Yaklaşımı" doğrultusunda önemli buluşmalar yapılıyor. Bu kapsamda Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iş birliğiyle "Tek Sağlık Çerçevesinde; İnsan, Hayvan ve Doğa" başlıklı bir panel düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi ev sahipliğindeki buluşma, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Panelin açılış konuşmalarını, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti adına Prof. Dr. Zeki Ülgen Ok ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin yaptı.

Toplantıda "Tek Sağlık Yaklaşımı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay üstlendi. İlk oturumda konuşmacılar "Tek Sağlık" yaklaşımını farklı açılardan ele aldı. Prof. Dr. M. Ali Öktem “Tek Sağlık ve Doğa” konulu sunumunda doğa üzerindeki insan etkilerine dikkati çekti.

“Tek Sağlık ve Planlama” başlığı ile konuyu ele alan İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da kent yapılaşmalarının insan hayatı üzerindeki etkileri ve yapılması gereken planlamaları anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir ise Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’nın “Tek Sağlık” kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.