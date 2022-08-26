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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:32
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acı günü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı 73 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi, 27 Ağustos Cumartesi günü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 15:00’de yapılacak tören sonrası ikindi namazına müteakip Küçükyalı Hamidiye Camii’nden kaldırılacak olup, Urla Zeytinalanı Mezarlığına defnedilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Türkiye maalesef çok değerli bir aydınını kaybetti. Bilim ve siyaset alanında kente ve ülkeye önemli hizmetler vermiş, benim de yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bir isimdi. Hocamızı asla unutmayacağız ve anısını İzmir’de sonsuza dek yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı’nın safra kesesi kaynaklı çoklu karaciğer metastası sonrasında gelişen kardiyopulmoner yetmezlik sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 

PROF. DR. ADNAN AKYARLI KİMDİR?

1949 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlköğrenimini Mardin, Bursa ve Edremit’te, orta öğretimini Edremit Lisesi’nde, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun olan Akyarlı, 1975 yılında "Doktor Mühendis", 1980 yılında "Kıyı ve Liman Yapıları" dalında "Doçent", 1987 yılında "Hidrolik" ve 1988 yılında ise "Deniz Teknolojisi" dallarında olmak üzere iki kez "Profesör" unvanı aldı. “İkinci Üniversite” kapsamında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik”, ardından “Web Tasarımı ve Kodlama” programlarını bitirdi. Akyarlı “Yerel Yönetimler” programında da eğitimini sürdürmekteydi.

1972-1998 sürecinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde çeşitli düzeylerde yönetim sorumlulukları alan Akyarlı, 1998 yılında emekli oldu. Bu süreçte yetmiş beş civarında ulusal ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı, yurt içinde ve dışında yayınlanmış 320 civarında eser bıraktı. 

Konak Kent Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı, Karabağlar Kent Konseyi Önceki Başkanı, İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucu Dönem Sekreteri ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Dönem Başkanı olan Akyarlı, çok sayıda mesleki örgütün, derneğin, vakfın ve yeni nesil Biyoekonomi Kooperatifi’nin kurucu üyesi oldu.

(ANKA)

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