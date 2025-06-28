İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çim Konserleri için geri sayım

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çim Konserleri için geri sayım

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çim Konserleri, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında İzmirlilere yaz coşkusu yaşatacak. Ücretsiz konserlerin adresi bu yıl da Tarihi Havagazı Fabrikası olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Çim Konserleri, 1 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında İzmirlilere yaz coşkusu yaşatacak. Ücretsiz konserlerin adresi bu yıl da Tarihi Havagazı Fabrikası olacak.

Geleneksel hale gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yaz gecelerine renk katacak. 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın sahne alacağı konser serisi 26 Ağustos’a kadar sürecek. Ücretsiz konserlerde birbirinden farklı yerel sanatçı ve gruplar sahne alacak.

Çim Konserleri’nde 8 Temmuz’da Oldies But Goodies-Uğur Sayınbatur, 15 Temmuz’da Bay Blue Band, 22 Temmuz’da Positive Live Project, 29 Temmuz’da Melik Evren, 5 Ağustos’ta Bahar Özbek Orkestrası, 12 Ağustos’ta Fulya Atıl, 19 Ağustos’ta Grup Majör, 26 Ağustos’ta ise Cenk Telkıvıran Orkestrası konser verecek. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

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