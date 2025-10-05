İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik kampı son buldu

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik kampı son buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliğiyle Kumburnu Plajı’nda düzenlenen gençlik kampı tamamlandı. “Gençlik ve Gençlik Hakları” temasıyla 3 gün süren etkinliğe gençler ücret ödemeden katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışan Genç İzmir birimi, gençlik kampları ve deniz etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç odaklı kent vizyonuyla ücretsiz düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Foça Kumburnu Plajı’nda gençleri buluşturdu.

Gençler çadırlarını yanlarında getirerek konser, stand-up gösterisi, DJ performansları ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlandı, söyleşilerde bir araya geldi.

Keyifli anlar yaşayan gençler, denizin de tadını çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin kapasitesini geliştirebilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi ve eğlenmesi için hayata geçirdiği çalışmaları kaçırmamak için “izbbgencizmir” kullanıcı Instagram hesabı takip edilebiliyor.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a çıktı
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a çıktı!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!
Üreticiye yüzde 70 hibe desteği!
Üreticiye yüzde 70 hibe desteği!
Bahçelievler’de film gibi soygun! Kuyumcunun kepenklerini kırdılar: 3 kilo altını alıp gittiler
Bahçelievler’de film gibi soygun! Kuyumcunun kepenklerini kırdılar: 3 kilo altını alıp gittiler
MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı
MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı