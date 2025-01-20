İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy kentsel dönüşüm ihalesine karşı açılan davaya red

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 bölgede toplam 248 hektar alanda sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. İZBETON tarafından teslim alınan Örnekköy 3. ve 4. etapların inşaatlarını yeniden başlatacak ihaleye karşı, kooperatif yönetimi tarafından ihtiyati tedbir talebiyle açılan dava reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yapım aşamasındaki etaplarda sadece hak sahiplerinin değil, aynı zamanda kooperatif üyesi olarak projeye dahil olan vatandaşların konut sahibi olmalarını sağlamak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Örnekköy 3. ve 4. etap inşaatları başlatacak ihale yapılarak sözleşme imzalandı.

Müteahhitlik belgesine sahip olmayan kooperatif yönetimi ise ihaleye karşı ihtiyati tedbir talebiyle dava açtı. Mahkeme, Örnekköy ihalesi için istenen tüm ihtiyati tedbir taleplerini reddetti. Böylece Örnekköy şantiyelerinde en kısa sürede inşaatların başlamasının önünde herhangi bir engel kalmadı. Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarındaki inşaatların en kısa sürede bitirilmesi için de ihale çalışmalarına başlandı.

KİRA DESTEĞİ ARTIRILDI

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi, evi kentsel dönüşümde olan her bir hak sahibine ödenecek kira desteğini de artırıyor. Kira desteğinin 2025 yılı için 12 bin lira olmasını sağlayacak önerge Meclis'te kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.

Evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, projelerin yeni dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve belediye iştiraki İZBETON koordinasyonuyla tamamlanacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Uzundere’de hak sahibi olan Tahir Dağdemir, kira desteğinin 12 bin liraya yükselecek olmasının kendilerini rahatlattığını belirtti. Nurettin Kızılkaya da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni süreçteki çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYORUZ"

Aktepe-Emrez projesinde hak sahibi olan İzmirli Mehmet Tanrıöver, "Cemil Tugay Başkanımız yapılması gerekeni yaparak, problemi çözmek adına, kooperatiflerle sözleşmeyi feshetti. Cemil Başkan doğru bir yolda. İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir süreç izliyor. İş kangren olmadan Cemil Tugay Başkanımız doğru bir adım attı. Herkesin bu sürece destek olması gerekiyor" dedi. Ali Kavasu da "Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’ın hayata geçirdiği sistem doğru" diye konuştu.

"CEMİL BAŞKAN’I EVLERİMİZDE AĞIRLAYALIM"

Örnekköy’de yaşayan Ufuk Kurt, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni bir sürece girildi ve doğru bir karar verildi. İnşallah süreç çabuk ve sağlam ilerler. İnşaatlar bittikten sonra da ev sahipleri Başkanımız Cemil Tugay’ı evlerinde ağırlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğini belirten hak sahibi Osman Dinçer "Cemil Başkan’ın yapacağına gönülden inanıyoruz. Kooperatifler eliyle inşaatların yapılması tıkanmalara neden olmuştu. Şimdi inşaatların bir an önce bitirilerek evlerin teslim edilmesini, Cemil Başkan’ın evimizde kahvemizi içmesini gönülden istiyor ve bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ekibi profesyonel" şeklinde konuştu.