Efes Selçuk Belediyesi, Karaot Yerel Tohum Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle düzenlenen Toprak Analizi Değerlendirme Toplantısı, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilerin de katılımıyla yapıldı. Efes Selçuk’taki üreticilerin toprak verimliliğini artırmayı amaçlayan toplantı aynı zamanda üreticilerin bölgedeki tarımsal üretim kalitesinin yükseltilmesine yönelik önemli bilgiler sundu.



Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analizi Laboratuvar Sorumlusu Dr. Ayşen Duman ile Tarımsal Eğitim Ar-Ge ve Koordinasyon Şube Müdürü Murat Altun, üreticilerle birebir görüşmeler yaptı. Dr. Duman, toplantıya katılan üreticilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak tarımsal metotlar konusunda kapsamlı bilgiler paylaştı.

NUMUNELER TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Üreticiler tarafından kasım ayı boyunca Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne teslim edilen toprak numuneleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Analiz Laboratuvarı’nda titizlikle incelendi. Toplam 36 üreticiye ait toprak örneklerinin analizleri tamamlanarak çıkan sonuçlar üreticilere aktarıldı.

Dr. Ayşen Duman, önce genel bir değerlendirme yaparak Efes Selçuk ovasındaki toprakların mevcut durumu hakkında önemli bulgular paylaştı; ardından her üreticiye özel analiz sonuçlarına göre uygulanması gereken bitki besin elementleri, toprak düzenleyiciler ve uygun tarımsal yöntemler hakkında detaylı önerilerde bulundu.

TOPRAK SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üreticiler, kendi arazilerindeki toprakların kireç, tuzluluk ve besin elementi düzeyleri hakkında net bilgi sahibi olurken, bölge genelindeki toprak sağlığı hakkında da yeni bilgiler edindi. Toplantıya katılan üreticiler, aldıkları bilgilerin tarımsal faaliyetlerine doğrudan katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Ayrıca, mevcut gübre ve bitki besin elementi kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmenin verim artışı açısından önemli olacağını ifade ettiler.

Efes Selçuklu üreticilerin daha bilinçli, sürdürülebilir ve verimli bir üretim yapmasına katkı sağlaması açısından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.