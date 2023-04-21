İzmir Büyükşehir'in Adıyaman’da kurduğu konteyner kent hizmete girdi

ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’da kurduğu koordinasyon merkezlerinde çalışmalar sürüyor. Bölgedeki yurttaşların barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner kentler kuran Büyükşehir, Adıyaman’daki konteyner kentin yapımını tamamladı. Adıyaman Tabip Odası ile birlikte 15 bin metrekarelik alanda 184 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturuldu.

Depremzedelerin büyük bölümünün konteynerlere yerleştiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir AŞ Genel Müdürü ve Adıyaman Afet Koordinasyonu Sorumlu Yöneticisi Ekrem Tükenmez, şunları kaydetti:

“Konteyner kenti kurarken Adıyaman Tabip Odası ile birlikte hareket ettik. Tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Bunun yanı sıra alışılmışın dışında bir mimari tasarım uyguladık. Van Depremi’ni yaşamış bir mimar arkadaşın desteğiyle bir proje oluştu. Her konteynerin dışına yaklaşık 20 metrekare kullanım alanı bıraktık. Konteynerde yaşayan ailelerimiz burasını bahçe olarak kullanabilecek. Aileler bahçelerini yeşillendirmeye başladı.”

"İZMİT BELEDİYESİ İLE AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİNİN KONTEYNERLERİNİN ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI DA BİZ YAPACAĞIZ"

Adıyaman’ın merkezinde de bir konteyner kent hazırlığı yürütüldüğünü paylaşan Tükenmez, şöyle devam etti:

“İzmit Belediyesi 30 metrekarelik 120, Avusturya Alevi Birlikleri ise 150 konteyner verecek. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemesini biz yapacağız. Sosyal tesislerini biz kuracağız. Orayı da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şu anda zemin çalışmalarının yüzde yüzü tamamlandı. Su ve kanalizasyon altyapısını yapıyoruz. Yaklaşık 30 konteyner kurulumunu tamamladık. Burada 270 yaşam alanının 120’si prefabrik yapı olacak. Aynı zamanda Gölbaşı ilçesinin Harmanlı Beldesi Kalemkaş Mahallesi’nde konteyner alanının altyapısını hazırlayacağız. Hafriyat çalışmalarına başladık. 110 ailenin yaşayacağı bir alan oluşturulacak.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman’da yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Tükenmez, “Gölbaşı’nın su ve kanalizasyon altyapısının malzemesini sağlıyoruz. 22 personelle su ve kanalizasyon altyapısı yenileme ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Tut ilçesinde mart ayında yaşanan selden sonra dere yataklarının doğal akışını sağlamak ve taşkınları önlemek için çalışmalar yaptık. Sel nedeniyle bozulmuş yolları açarak düzenledik. İş makineleriyle şehir içi temizlik de yaptık” dedi.